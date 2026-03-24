Luego de que anoche el Gobierrno anuncara una histórica alza en el precio de los combustibles, los automovilistas han copado las bencineras de todo el país para alcanzar a llenar los estanques de sus vehículos antes del jueves, cuando se concretará un incremento de 370 pesos para las bencinas y 580 pesos para el diésel.

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