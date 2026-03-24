Continúan las largas filas y tacos en las bencineras tras anuncio de histórica alza de los combustibles
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Continúan las largas filas y tacos en las bencineras tras anuncio de histórica alza de los combustibles
Luego de que anoche el Gobierrno anuncara una histórica alza en el precio de los combustibles, los automovilistas han copado las bencineras de todo el país para alcanzar a llenar los estanques de sus vehículos antes del jueves, cuando se concretará un incremento de 370 pesos para las bencinas y 580 pesos para el diésel.
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