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Continúan las largas filas y tacos en las bencineras tras anuncio de histórica alza de los combustibles

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Luego de que anoche el Gobierrno anuncara una histórica alza en el precio de los combustibles, los automovilistas han copado las bencineras de todo el país para alcanzar a llenar los estanques de sus vehículos antes del jueves, cuando se concretará un incremento de 370 pesos para las bencinas y 580 pesos para el diésel.

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