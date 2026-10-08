CyberMonday cerró con récord histórico de compras, pero con un ticket promedio 15% menor

El balance preliminar de los tres días de CyberMonday 2026 concluyó con cifras récord en el comercio electrónico: más de 5,3 millones de transacciones y ventas totales por 452 millones de dólares, lo que representa un alza del 2% en facturación y un incremento del 20% en operaciones en comparación con el año anterior.

No obstante, el evento reflejó un cambio en el comportamiento de los consumidores, marcado por una baja del gasto individual y un vuelco hacia productos de primera necesidad.

Este dinamismo en las compras vino acompañado por una baja en el monto desembolsado por cada usuario. El ticket promedio de esta edición se situó en 83 mil pesos, lo que equivale a un 15% menos que el registro anterior.

La compra promedio descendió a 83 mil pesos, lo que representa una caída de 15% respecto a la edición anterior. (FOTO: ATON)

Aunque los rubros tradicionales como tecnología, artículos para el hogar y vestuario se mantuvieron como lo más vendido en volumen general, los segmentos con mayor expansión interanual fueron supermercados y farmacias.

Esta tendencia responde a una marcada diversificación de los hábitos de las compras, orientada a categorías de consumo cotidiano con "tickets más bajos", a diferencia de ediciones pasadas donde el interés se concentraba en bienes durables y paquetes de viajes.

Impacto macroeconómico y generación de empleo

El perfil de compra observado en el evento funciona como una respuesta directa al momento económico del país, caracterizado por una alta inflación, bajo crecimiento y niveles elevados de desocupación, diagnóstico que coincide con los análisis entregados por las autoridades económicas al evaluar el balance preliminar del evento.

En materia laboral, las tres jornadas de comercio digital también tuvieron un efecto dinamizador en el mercado del trabajo, con la generación de 10 mil puestos de empleo, varios de ellos de carácter temporal, vinculados a la logística, distribución y soporte de las operaciones comerciales.