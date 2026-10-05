CyberMonday: Economista prevé impacto "acotado" en la actividad

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, anticipó que el CyberMonday tendrá un impacto "acotado" en la actividad económica, tras el negativo Imacec de agosto.

El especialista explicó que el evento puede impulsar las ventas del comercio respecto de septiembre, pero que su incidencia en la comparación anual será menor, debido a que el año pasado también se realizó una jornada de descuentos.

"Su impacto es acotado, primero que todo porque corresponde a un ítem puntual como es el caso del comercio", señaló Ortiz, quien añadió que "en términos interanuales eventualmente su incidencia va a ser mucho más acotada".

El economista planteó que las promociones podrían tener un efecto mayor sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC): "Quizás va a generar mayor impacto, por ejemplo, en el caso del IPC, considerando que se darían un conjunto de promociones que podrían llevar a incidir por ese canal a un nivel de inflación eventualmente más bajo durante el mes de octubre respecto al mes de septiembre".

Proyectan ventas por 460 millones de dólares

La nueva edición del CyberMonday, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, con más de 500 marcas participantes en categorías como vestuario, calzado, tecnología, viajes y muebles.

La directora ejecutiva de E-commerce de la CCS, Yerka Yukich, indicó que esperan ventas por 460 millones de dólares, alrededor de un 3% más que en el evento realizado en la misma fecha del año pasado.

"Hay que entrar a través de la página oficial y guardar siempre los comprobantes de las compras que uno está haciendo, informarse de los términos y condiciones", recomendó.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, manifestó que "esperamos que sea una jornada exitosa, que mueva al comercio, que es uno de los objetivos que pretende este Cyber".

Sernac fiscaliza información sobre la garantía legal

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización enfocada en la información que entregan las empresas sobre el derecho a la garantía legal. En las primeras ocho horas y media del evento se reportaron alrededor de 10 reclamos.

En materia de seguridad, Patricio Quezada, especialista en concientización en ciberseguridad de Nivel 4, llamó a verificar que las compras se realicen en el sitio correspondiente y a evitar entregar información ante cualquier sospecha.

"Ante la duda, sencillamente no comprar", aconsejó. Las marcas participantes y sus ofertas están disponibles en el sitio oficial cyber.cl.