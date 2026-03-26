Fedefruta llama a cotizar ante alza de combustibles: advierte riesgo de precios inflados

En medio de la preocupación por el alza de los combustibles y su impacto en los alimentos, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta), Víctor Catán, llamó a los consumidores a cotizar antes de comprar frutas y verduras, ante el riesgo de que en algunos puntos de venta se aproveche el contexto para subir los precios más de lo necesario.

Respecto a los temores de incrementos de hasta un 50 por ciento en productos agrícolas, Catán descartó esa cifra y llamó a la prudencia. En conversación con Cooperativa, detalló que "el análisis tiene que ser objetivo y dependiendo de la especie", además de la estacionalidad y la distancia de transporte.

El dirigente explicó que el impacto de los combustibles no solo se refleja en el traslado de los alimentos, sino en toda la cadena productiva. "El campo necesita moverse y para moverse ocupa petróleo, que utilizan los tractores y fertilizantes. (...) Y toda la logística: los trabajadores tienen que trasladarse, los insumos también. Entonces hay muchos factores indirectos que se ven afectados", afirmó.

Alzas, pero más moderadas

"Siempre hay gente que quiere especular", advirtió el presidente de Fedefruta, recordando episodios anteriores como la crisis de precios de las papas, donde se registraron alzas que no respondían a factores reales de costo.

En ese sentido, insistió en que el comportamiento del consumidor puede ayudar a regular el mercado, premiando a los comerciantes que mantengan precios justos.

"Coticen, no compren al primero ni al último. Coticen, revisen y vean", sostuvo, apuntando a que comparar precios sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar posibles abusos.

"El abastecimiento en Chile está asegurado y los precios yo no creo que vayan a subir tanto como lo ven los feriantes", concluyó Catán.