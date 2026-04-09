Economistas desdramatizan inflación de marzo y esperan más impacto en un mes

Economistas debatieron en El Primer Café de Cooperativa sobre la eventual inflación que causará en la economía chilena las medidas tributarias que prepara ingresar al Congreso el Gobierno de Kast; discusión donde desdramatizaron que alcanzará niveles altos a fin de año.

Ante el IPC de marzo, que arrojó un alza de 1% a raíz de la subida de precios en los combustibles, el economista Matías Acevedo, académico de la Universidad de Los Andes y exdirector de Presupuesto, señaló que "la inflación acumulada hoy día es, si no me equivoco, menos de 3% en los últimos doce meses. Ahora, ¿qué es lo que se prevé hacia adelante? Se prevé que este año probablemente vamos a terminar por sobre el 4%".

"Es una inflación más alta de lo esperado. Ahora, ¿nos debería alertar para hacer medidas compensatorias? Yo creo que quizá a grupos muy particulares y más vulnerables, pero todavía estamos dentro de un rango bastante razonable de inflación", sostuvo.

En la misma línea, el docente de la Universidad Adolfo Ibáñez Rodrigo Wagner explicó que "el salto del IPC más relevante va a ser en el mes de abril", y concordó con Acevedo sobre que "esto es bastante más chico de lo que había antes (cuando asumió el Gobierno de Boric), en parte porque no tenemos el recalentamiento interno".

De todos modos, "el Banco Central dice que el promedio (inflacionario de este año) será de 3,6, yo ya le sumaría 3,8 por ciento; cálculo que es el más relevante para la Dirección de Presupuestos. Básicamente, no me extrañaría que estemos un punto completo de inflación promedio más alto de lo que salga el presupuesto, cerca de 4%, En ese sentido, la inflación extra que viene no es todo lo grande que era en 2022", aseguró.

Piden más transparencia de datos en las Dipres

Sin embargo, la economista Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, abordó la dificultad de seguir los datos fiscales e instó a corregir dicha problemática: "La solución de fondo en esto es que haya más transparencia y que no tenga que salir el ministro que viene (Jorge Quiroz) a explicar los trucos que hizo el Gobierno anterior, sino que esos 'trucos' sean completamente transparentes".

"Para mí no es tanto echarle mano al pasado, sino que entender bien... probablemente esta es una discusión que para muchas personas no tiene interés, pero es súper importante que las personas que analizamos la situación fiscal podamos tener la claridad", defendió.

Por último, Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile XXI, expresó que "lo que está haciendo Quiroz en este momento es ponerse el parche antes de la herida, porque él va a tener que decir cuál van a ser las condiciones fiscales en las que, más bien, (se desarrollarán) sus metas fiscales y de deuda de aquí al final del Gobierno".

"Ahora, es bien especial esta manera de mirar el problema, porque resulta de que siempre se habla del déficit, de la falta de recursos, pero en ninguna parte el ministro ha mencionado el precio del cobre, que da nada menos que 3.600 millones de dólares adicionales de ingreso al Estado, sin contar el precio del litio", subrayó.

"Entonces, aquí hay un ejercicio de esconder la chapita, como se hacía antiguamente en las calles, y de realmente complicar la comprensión de las cifras, porque ni la Dipres de ahora ni las anteriores ha sido muy transparente", cerró.