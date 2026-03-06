Grau destaca IPC de febrero: "Entregamos el país en una situación mucho mejor"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó este viernes el resultado del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que anotó una variación mensual de 0,0%, y aseguró que el Gobierno entregará "el país en una situación mucho mejor" respecto al cambio de mando de 2022.

Según datos entregados por el Instituto Nacional de E stadísticas (INE), la inflación no registró variación en febrero, por lo que se acumuló 0,4% en lo que va del año y 2,4% a doce meses.

"La inflación de febrero fue 0%. Eso significa, por ejemplo, que la Unidad de Fomento (UF) no va a tener variación por un mes. Con esto se acumula 2,4% de inflación en un año, que es el valor más bajo desde el 2020", subrayó el jefe de la billetera fiscal.

Grau señaló que, al comienzo de la Administración de Gabriel Boric, en marzo de 2022, "había dos preocupaciones fundamentales de la población: la situación económica, que se expresaba en esta alza de la inflación, y la seguridad pública".

"¿Cómo estamos terminando al respecto? Entre el 2022 y el 2026, la inflación ha bajado del 14% al 2,4%, y los homicidios han bajado en más de 20% entre el 2022 y el 2026. De esa manera, entregamos el país en una situación mucho mejor que la que nosotros recibimos a inicios de 2022", aseguró el secretario de Estado.

"¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación y las familias pueden comprar más: los salarios reales crecen. Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales", concluyó el titular de Hacienda.

"Consecuencia de la disminución de las cuentas eléctricas"

El economista Felipe Berger, académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), explicó que la nula variación "se experimenta al revisar la evolución -por producto- como consecuencia de la disminución de las cuentas de energía eléctrica".

"Esto no es sorpresa, dado que sabíamos que producto de la doble contabilización del IPC -como problema en la adecuación de decretos tarifarios de energía eléctrica- se hizo este ajuste y hay una incidencia importante en este aspecto. Esto lleva a que la variación del costo de vida sea menor y, por lo tanto, es una de las razones por las cuales el indicador tiende a disminuir", complementó.