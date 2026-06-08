IPC de mayo fue de 0,2% e inflación en 12 meses llegó a 3,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2% en mayo, con lo que el acumulado durante 2026 llega a 2,8% y en 12 meses alcanza el 3,9%.

De acuerdo con la información entregada, el comportamiento de la canasta fue mayoritariamente al alza, aunque con magnitudes acotadas.

Según explicó el reporte, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (0,7%) con 0,123 puntos porcentuales (pp.), y transporte (0,6%) con 0,083pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,156pp.

A pesar de la tendencia generalizada al aumento en la mayoría de las categorías, el sector de consumo masivo más crítico mostró una corrección a la baja, compensando parcialmente las subidas en otros ítems.

El informe destacó que de las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%), que presentó una incidencia de -0,178pp.