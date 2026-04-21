La UF superó este martes la barrera de los 40 mil pesos

La Unidad de Fomento (UF) superó este martes la barrera de los 40 mil pesos, en medio del ciclo de reajustes asociado a la inflación de marzo.

Según los registros del indicador, la UF llegó a 40.000,61 pesos, como parte del alza mensual de 158,89 pesos de este mes.

El movimiento responde directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en marzo anotó un incremento de 1%, impulsado principalmente por el alza en los combustibles.

Ese resultado activó el mecanismo de ajuste diario de la UF, que se calcula en función de la inflación del mes previo y se actualiza de manera progresiva entre el 10 de cada mes y el 9 del siguiente.

El avance del indicador tiene efectos inmediatos en la economía de los hogares, ya que la UF es la unidad en la que se expresan múltiples compromisos financieros. Entre ellos se encuentran los dividendos de créditos hipotecarios, arriendos, aranceles universitarios y planes de salud.

A nivel económico más amplio, el alza también presiona la estructura de costos de empresas y servicios, lo que puede derivar en aumentos de precios finales y en un encarecimiento general del gasto.