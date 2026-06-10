CEP: Alcalde Tomás Vodanovic es el personaje político mejor evaluado

La encuesta N°96 del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondiente al período abril-mayo, reveló este miércoles que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), es el personaje mejor evaluado del mundo político.

El jefe comunal lidera el listado con una aprobación del 48% y una desaprobación del 19%.

En el segundo lugar se registró un triple empate entre el Presidente José Antonio Kast, el excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quienes obtuvieron 35% de aprobación.

En contraste, entre los personajes peor evaluados se encuentra la exministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien anotó 60% de desaprobación; seguida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (51% de desaprobación); y por el diputado Johannes Kaiser (PNL), que llegó al 50% de desaprobación.

El sondeo también estableció que el Partido Socialista (PS) y el Partido de la Gente (PDG) son las tiendas con las que más se identifica o simpatiza la ciudadanía.

Seguridad, instituciones y natalidad

Respecto a seguridad, el 73% rechazó justificar la evasión del transporte público; el 90% desaprueba participar en barricadas o destrozos como forma de protesta; y el 76% señaló estar en contra de las tomas en colegios y universidades como mecanismo de protesta.

En el mismo apartado, la delincuencia, los robos y los asaltos lideran las preocupaciones, seguidos por la salud y un creciente temor ante el narcotráfico.

Sobre la evaluación de instituciones, la PDI, las universidades y Carabineros se posicionan como las entidades que generan mayor confianza.

Fialmente, como dato emergente, la encuesta CEP consultó sobre la baja natalidad en Chile: la mayoría de los encuestados coincide en que el alto costo de la crianza es el principal motivo para no tener hijos o no ampliar la familia.

Encuesta CEP 96 by Radio Cooperativa