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Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Biministro Alvarado: Si Boric no cumplió con condonar el CAE, no es problema de este Gobierno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El vocero y líder del Interior emplazó al expresidente tras la condena que realizó por las retenciones bancarias aplicadas a morosos del Crédito con Aval del Estado.

Ante las críticas por la posición del oficialismo ante el levantamiento del secreto bancario, pidió al exmandatario que “no mezcle situaciones”.

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El biministro vocero Claudio Alvarado abordó este miércoles la condena que hizo el expresidente Gabriel Boric por las retenciones bancarias masivas aplicadas a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El exmandatario recordó mediante redes sociales que había un consenso técnico durante la administración anterior y que la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y que, según Boric, hay que levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamientos de las cuentas e los deudores de estudio.

Asimismo, también hizo comentarios en contra de la posición del oficialismo respecto a facilitar el levantamiento del secreto bancario.

Ante esos comentarios, el también ministro del Interior le pidió al expresidente Boric que "se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones".

En esa línea, Alvarado afirmó que "él (Boric) hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas que hoy día tengan los ingresos suficientes -más de $3.500.000-; lo van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esas platas que corresponden a todos los chilenos".

"Gran parte del problema también está motivada por esa promesa", aseveró Alvarado.

Desde el Congreso, los dichos del exmandatario han generado diversas opiniones: Desde la oposición, señalan que Gabriel Boric está ocupando un espacio vacío porque el sector no tiene un liderazgo claro y definido en este momento; mientras que en la derecha, el senador Rojo Edwards amenazó con impulsar una propuesta para quitarle la dieta vitalacia si es que se mantiene como un "comentarista de baja estofa".

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