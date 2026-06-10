Biministro Alvarado: Si Boric no cumplió con condonar el CAE, no es problema de este Gobierno

El biministro vocero Claudio Alvarado abordó este miércoles la condena que hizo el expresidente Gabriel Boric por las retenciones bancarias masivas aplicadas a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El exmandatario recordó mediante redes sociales que había un consenso técnico durante la administración anterior y que la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y que, según Boric, hay que levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamientos de las cuentas e los deudores de estudio.

Asimismo, también hizo comentarios en contra de la posición del oficialismo respecto a facilitar el levantamiento del secreto bancario.

Ante esos comentarios, el también ministro del Interior le pidió al expresidente Boric que "se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones".

En esa línea, Alvarado afirmó que "él (Boric) hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas que hoy día tengan los ingresos suficientes -más de $3.500.000-; lo van a reprogramar y tenemos el legítimo derecho de cobrar esas platas que corresponden a todos los chilenos".

"Gran parte del problema también está motivada por esa promesa", aseveró Alvarado.

Desde el Congreso, los dichos del exmandatario han generado diversas opiniones: Desde la oposición, señalan que Gabriel Boric está ocupando un espacio vacío porque el sector no tiene un liderazgo claro y definido en este momento; mientras que en la derecha, el senador Rojo Edwards amenazó con impulsar una propuesta para quitarle la dieta vitalacia si es que se mantiene como un "comentarista de baja estofa".