Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2026 abrió postulaciones

El Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2026 abrió convocatoria para impulsar elaboraciones pioneras en todo el territorio, cuya proceso permanecerá disponible hasta el 15 de octubre vía digital para pymes consolidadas o firmas emergentes con soluciones técnicas validadas.

Al respecto, Graciela Urrutia, directora ejecutiva de Transforma Alimentos, organizadora del certamen, señaló en Energía que Conecta de Cooperativa que el proceso seleccionará 50 desarrollos para integrar una prestigiosa publicación sectorial.

"La innovación es un proceso difícil, en alimentos yo diría que es más complejo que en otros rubros", por lo que requieren respaldo, afirmó, agregando que el objetivo del premio es "visibilizar qué está pasando con las innovaciones en Chile".

Asimismo, diez finalistas expondrán sus propuestas ante especialistas y competirán por reconocimientos exclusivos. Quien obtenga el galardón principal recibirá aportes económicos, acompañamiento directivo corporativo y "mentoría experta y vinculación con el equipo comercial", aseguró la invitada.

El certamen facilitará reuniones comerciales orientadas a concertar acuerdos con distribuidores y supermercados. "No es tan solo desarrollar un producto, sino que hay momentos de conectarse con aliados, proveedores, posibles socios y también, obviamente, mercados y clientes", remarcó Urrutia.

Las postulaciones se efectúan directamente en la plataforma web oficial de Transforma Alimentos. Quienes clasifiquen accederán a ruedas de negocios durante eventos especializados, consolidando la llegada de alternativas saludables y sustentables a las góndolas nacionales.