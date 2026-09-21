Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.5°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Consumidores

Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2026 abrió postulaciones

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Graciela Urrutia, directora ejecutiva de Transforma Alimentos, detalló en Cooperativa los beneficios del concurso que elegirá cincuenta productos destacados.

La iniciativa entrega mentorías comerciales y doscientas unidades de fomento mediante una alianza estratégica.

Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2026 abrió postulaciones
 Pexels.com

"El objetivo principal es visibilizar qué está pasando con las innovaciones en Chile", aseveró en Cooperativa la directora ejecutiva de Transforma Alimentos.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2026 abrió convocatoria para impulsar elaboraciones pioneras en todo el territorio, cuya proceso permanecerá disponible hasta el 15 de octubre vía digital para pymes consolidadas o firmas emergentes con soluciones técnicas validadas.

Al respecto, Graciela Urrutia, directora ejecutiva de Transforma Alimentos, organizadora del certamen, señaló en Energía que Conecta de Cooperativa que el proceso seleccionará 50 desarrollos para integrar una prestigiosa publicación sectorial.

"La innovación es un proceso difícil, en alimentos yo diría que es más complejo que en otros rubros", por lo que requieren respaldo, afirmó, agregando que el objetivo del premio es "visibilizar qué está pasando con las innovaciones en Chile".

Asimismo, diez finalistas expondrán sus propuestas ante especialistas y competirán por reconocimientos exclusivos. Quien obtenga el galardón principal recibirá aportes económicos, acompañamiento directivo corporativo y "mentoría experta y vinculación con el equipo comercial", aseguró la invitada.

El certamen facilitará reuniones comerciales orientadas a concertar acuerdos con distribuidores y supermercados. "No es tan solo desarrollar un producto, sino que hay momentos de conectarse con aliados, proveedores, posibles socios y también, obviamente, mercados y clientes", remarcó Urrutia.

Las postulaciones se efectúan directamente en la plataforma web oficial de Transforma Alimentos. Quienes clasifiquen accederán a ruedas de negocios durante eventos especializados, consolidando la llegada de alternativas saludables y sustentables a las góndolas nacionales.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada