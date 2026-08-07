Comenzó pago de compensaciones de Farmacias Ahumadas por colusión de medicamentos

Este viernes 7 de agosto comenzó el proceso de pago de compensaciones a un grupo de menores pertenecientes al programa Control Niño Sano, en el marco del acuerdo judicial alcanzado el año pasado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y las asociaciones Conadecus, Odecu y Fojucc con Farmacias Ahumadas, luego de la demanda colectiva presentada por colusión en el alza del precio de medicamentos.

Alrededor de 6.602 personas recibirán el beneficio, correspondientes a 7.833 menores pertenecientes a familias vulnerables que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, quienes obtendrán 45.030 pesos por cada niño.

El monto será entregado por el Instituto de Previsión Social (ISP) a partir de esta jornada, además de otros beneficios que otorga el programa Chile Seguridades y Oportunidades mediante la incorporación "de un nuevo haber" por el concepto de la compensación, informó el Sernac.

El pago se da en el marco de un acuerdo alcanzado por el organismo y las mencionadas asociaciones de consumidores con Farmacias Ahumadas en agosto de 2025, luego de una demanda colectiva iniciada tras la colusión en el precio de un listado de 200 medicamentos, ocurrida entre 2007 y marzo de 2008.

El acuerdo, aprobado por la justicia, determinó que Farmacias Ahumada deberá compensar con un monto de 980 millones de pesos a dos grupos de menores: el denominado de "de interés difuso", correspondiente a menores de seis años que pertenecen al Grupo Control Niño Sano, cuyo proceso inicia hoy.

El otro grupo, denominado "interés colectivo", estableció un universo de 17.652 personas que, según los registros de la cadena de farmacias, fueron directamente afectados por la colusión.

El proceso de pago de este último grupo de consumidores se concretó en los últimos meses del año pasado, a través de transferencias directas de Farmacias Ahumadas a los beneficiarios, quienes recibieron un monto de 32.620 pesos por persona.