"No me hostiguen": La plataforma Sernac para denunciar métodos de cobranza abusivos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer una nueva herramienta llamada "No me hostiguen" para que las personas denuncien las cobranzas abusivas, llamados insistentes o cobros por deudas que ya fueron pagadas o corresponden a otra persona.

La plataforma "No me hostiguen" es un acceso directo -que se usa con la Clave Única- para que los consumidores puedan reclamar de forma más expedita. El director nacional del Sernac, Lucas del Villar, detalló que "esta es una herramienta simple, un botón, está en la página web del Sernac, y se utiliza cuando un consumidor recibe llamados de cobranzas por deudas que ya pagaron, ya están al día y siguen recibiendo hostigamiento, amenazas y acoso; deudas que corresponden a otra persona".

Los consumidores pueden reclamar si reciben llamados de cobranzas por deudas que ya pagaron, que corresponden a otra persona, si lo contactan más de tres veces a la semana; o si le insisten del pago cuando dicha deuda ya está en proceso de cobranza judicial; o se encuentra renegociación y liquidación ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR).

En el @SERNAC presentamos junto al @meconomia y la @superir_gob, "No Me Hostiguen"🚫, una herramienta para que los consumidores puedan reclamar de forma más expedita cuando son afectados por cobranzas que no corresponden.



Conoce todos los detalles 👉🏼 https://t.co/ob5zqGj4wz pic.twitter.com/xoIjCLWbFl — Sernac - Chile (Desde 🏠) (@SERNAC) January 13, 2022

Tras el trámite, las empresas tienen un plazo máximo de 18 días para gestionar la solicitud y dar respuesta.

Según los antecedentes del Sernac, se recibieron más de 14 mil reclamos relacionados con cobranzas abusivas, principalmente por llamados reiterados que hostigan a las personas, informar de la deuda a terceros como la familia o el jefe, o cobrar por deudas que no corresponden. De acuerdo la Ley del Consumidor, se prohíbe que las empresas que realizan cobranzas extrajudiciales, acosen u hostiguen a los consumidores, y sólo pueden realizar una visita o una llamada telefónica a la semana y realizar otras dos gestiones remotas durante la semana.

ENCUESTA

Una encuesta realizada por el Sernac reveló que un 42% de los consultados no sabe o cree no tener derechos cuando tiene deudas sin pagar, mientras que un 24% de las personas reconoce que tiene derechos, pero las empresas no le permiten ejercerlos al tener deuda impaga.

Asimismo, sólo un 52% de los consumidores sabe que tiene derecho a declararse en quiebra y reorganizar sus deudas y un 48% no sabe que tienen este derecho.

Del total de los consumidores consultados que dicen tener deudas impagas, un 93% señala que ha recibido acciones de cobranza, de ellos, un 49% asegura que ha recibido cartas o correos electrónicos y un 40% indica que ha recibido llamados de las empresas exigiendo el pago.

Por su parte, un 23% señala que las empresas han informado de su deuda a terceras personas, ya sea familiares o personas del entorno laboral.

Finalmente, el presidente de la Organizacion de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, se refirió a esta iniciativa y dijo que "esta plataforma va en beneficio directamente de los consumidores, es una muy buena idea, en la medida que ya existía una que se llama "No molestar", por lo tanto, esto va en refuerzo sobretodo cuando se trata de los acosos por eventuales deudas o cobros con demora".

Aun así, indicó que "una plataforma para que funcione tiene que tener una fiscalización severa, y luego tiene también que haber sanciones a los que reiteradamente cometen este tipo de falta, de lo contrario, solamente pasa a formar parte de un muro de lamentos".