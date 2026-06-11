¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Chile este 2026?

El Día del Padre se celebrará este año el domingo 21 de junio en Chile, jornada en la que tradicionalmente las familias se reúnen para conmemorar la fecha y que además suele estar marcada por una mayor actividad comercial.

Si bien existe una fecha oficial establecida para esta celebración, habitualmente el festejo se traslada al tercer domingo de junio para facilitar los encuentros familiares durante el fin de semana.

De acuerdo con la normativa vigente, el Día del Padre se conmemora cada 19 de junio en el país. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un día laboral, la celebración suele realizarse el domingo más cercano.

En 2026, el 19 de junio caerá viernes, por lo que la mayoría de las actividades familiares y comerciales asociadas a esta fecha se llevarán a cabo el domingo 21.

Cabe recordar que el Día del Padre no es un feriado legal en Chile, por lo que no contempla descanso obligatorio ni modificaciones en el funcionamiento habitual del comercio.