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Tópicos: País | DD.HH.

A 41 años del "caso degollados": Realizan caravana y homenaje a las víctimas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Partido Comunista y diversas organizaciones se reúnen en el memorial "Tres Sillas" para recordar a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

A 41 años del
 Partido Comunista

"Manifestar que este es uno de los delitos más cruentos que ha tenido la historia de Chile. Para las y los profesores este es un tema que significa remover la memoria", expresó Paulina Cartagena, dirigente nacional del Colegio de Profesores.

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El Partido Comunista (PC) y diversas organizaciones sociales y políticas se reunen este domingo para rendir homenaje a las víctimas del denominado "caso degollados", a 41 años del cruento crimen que conmocionó a Chile en dictadura.

Los participantes se reunieron en la sede de la colectividad, en Providencia, para iniciar una caravana con destino al memorial "Tres Sillas", ubicado en la comuna de Renca.

En el lugar, el presidente del PC, Lautaro Carmona, realizará un discurso para recordar a Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, militantes comunistas secuestrados y asesinados por agentes de Carabineros en marzo de 1985.

Paulina Cartagena, dirigente nacional del Colegio de Profesores, explicó a Cooperativa que "llevamos muchos años organizando este acto conmemorativo en el lugar precisamente donde fueron encontrados tres de los nuestros: José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino".

"Manifestar que este es uno de los delitos más cruentos que ha tenido la historia de Chile. Para las y los profesores este es un tema que significa remover la memoria", señaló.

"Manuel Guerrero Ceballos fue un dirigente importante para el magisterio de Chile en momentos muy complejos que vivía el país. Por lo tanto, significa insistir en que estos hechos no vuelvan a ocurrir", enfatizó Cartagena. 

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