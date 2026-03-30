Alemania mantiene su voluntad de construir un memorial en Colonia Dignidad

Alemania reiteró este lunes que la construcción de un memorial en la ex Colonia Dignidad sigue siendo un proyecto de actualidad, pese al anuncio del Gobierno de frenar la expropiación del asentamiento sectario alemán emplazado en el sur del país y que fue usado como centro de tortura y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"La confrontación con los crímenes de Colonia Dignidad sigue siendo importante para el Gobierno alemán. Seguimos en conversaciones", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, Kathrin Deschauer en la rueda de prensa ordinaria del Ejecutivo a una pregunta al respecto.

"Existen mecanismos para ello, entre ellos la denominada Comisión Mixta Germano-Chilena, que -según tengo entendido- mantuvo su último intercambio con el anterior Gobierno chileno en diciembre de 2025. La próxima reunión debería tener lugar a principios de este verano. Sin duda, esta cuestión, el manejo del tema del memorial y nuestra preocupación desempeñarán allí un papel importante", agregó.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo el domingo que el Gobierno había decidido "reversar" la expropiación del sitio por razones presupuestarias.

"No tenemos los recursos. (...) Esto es cero ideología. Es puro criterio de prioridad social", declaró Poduje, explicando que los recursos originalmente destinados a estos proyectos serán encausados para otras prioridades gubernamentales.

El proyecto de expropiación impulsado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) contemplaba las 116,8 hectáreas del área declarada Monumento Histórico en 2016, específicamente un espacio que comprende inmuebles y lugares vinculados a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas contra colonos y opositores políticos al régimen militar.

El asentamiento, fundado en 1961 en el sur y que no fue desmantelado hasta 1991 por orden del mandatario Patricio Aylwin (1990-1994), sirvió además de centro de torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet.

Se estima que más de cien opositores al régimen fueron asesinados en el recinto y que hoy en día aún siguen desaparecidas.