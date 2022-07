Cristián Pertuzé, consejero del INDH: Las críticas a Sergio Micco fueron sobredimensionadas

El consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos Cristián Pertuzé respaldó la compleja gestión que encabezó Sergio Micco, quien ejerció como director hasta este lunes tras concretar su renuncia, empujada por un grupo de cinco integrantes del Consejo que lo señalaron como responsable de una "crisis profunda" que afronta el organismo.

Los consejeros Constanza Valdés, Yerko Ljubetic, Consuelo Contreras, Francisco Ugás y Lieta Vivaldi habían exigido la salida de Micco, acusando que la crisis institucional del INDH "ha sido consecuencia de su administración negligente y deficiente". Ante ello, reconociendo que había perdido la confianza de la mayoría del Consejo, Micco presentó el martes de 12 julio su renuncia a la Dirección, que se materializó a inicios de esta semana; pese a que se gestión debía concluir el 29 de julio.

"Me sorprendió", dijo Pertuzé sobre las presiones para la salida de Micco, "porque yo creo que, faltando tan pocas semanas para que Sergio terminara el cargo, se podría haber esperado; me sorprendió que se hiciera otra problemática que desconcentró al consejo y al Instituto mismo", junto con remarcar que aquello "afectó la institucionalidad y la institución entró en un debate sobre esa salida".

"El Instituto está llamado a perseguir las violaciones a los derechos humanos de los que se tenga antecedentes. No está llamado a hacer una acción política", enfatizó en entrevista con La Tercera, resaltando que "el Instituto, con sus funcionarios en todas las regiones, trabajó arduamente para presentar todas las querellas ante todas las denuncias que se tuvo a la vista".

Reprochó, en ese marco, que "en algunos casos sólo hay críticas políticas, cuando debiesen ser por el trabajo técnico que se realizó", por lo que consideró que "han sido un poquito sobredimensionadas", subrayando que "la figura de Sergio Micco se posicionó como un ícono para criticar y criticar la gestión, y se hizo desde un inicio".

Sin embargo, a juicio de Petuzé, el INDH llevó una correcta labor en los últimos tres años con el abogado DC a la cabeza: "Creo que Micco hizo todo lo que se tenía que hacer en función de los antecedentes que se tenían. Nada no se hizo, hubo un trabajo bastante eficiente".

Recordó que "fue una gestión súper compleja, que estuvo cruzada por el estallido social a los pocos meses que asumió y después por la pandemia".

"Pero el nombre de Sergio desde un inicio fue cuestionado por diferentes personas y organizaciones. Inclusive dentro del Consejo se cuestionó que fuera director, por los valores que legítimamente tiene y que no van en contra de los derechos humanos en ningún caso", lamentó, insisitendo, por contraparte, que "hay que valorar que en un momento donde nadie estaba preparado, el instituto pudo abordar sus tareas de manera correcta".

De todas maneras, Pertuzé, ingeniero comercial y magíster en Ciencia Política, formuló una autocrítica sobre las relaciones dentro del INDH, al que ingresó como consejero en 2019 tras haber sido designado por la Cámara de Diputadas y Diputados: "No fuimos capaces de establecer un clima de mayor entendimiento, de mayor aceptación. Podemos tener muchas diferencias, pero se fue fraguando un clima muy conflictivo al interior del instituto: paros, la toma. Fue bastante complejo y yo creo que todos somos un poco culpables de eso. Y partir con una crítica al director de parte de algunos consejeros me parece que no es la forma".

Aquello, según su análisis, es una situación que se vive en la ciudadanía misma. "Creo que de verdad la sociedad chilena todavía está muy cruzada por temáticas que nos dividen. Eso se plasmó en el propio Instituto y con lo que fue el estallido. Eso fue llevando a este clima, como te digo, en que no aportamos ninguno", sentenció.