Con testimonios de víctimas, fotografías, archivos de prensa, objetos y documentos inéditos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago inauguró la exposición "Colonia Dignidad, a plena luz, todavía", una muestra que busca reconstruir los horrores cometidos en el enclave alemán durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La exhibición, realizada en colaboración con la Universidad Libre de Berlín y con apoyo del Gobierno alemán, permanecerá abierta hasta abril.

Su directora, María Fernanda García, destacó a EFE que "se han hecho películas, libros, series, pero nunca una exposición de esta naturaleza".

La muestra aborda los abusos, trabajos forzados, torturas y desapariciones ocurridos en el recinto fundado por el exmilitar nazi Paul Schäfer, que también fue utilizado por la DINA como centro de detención y tortura.

La iniciativa busca reactivar el debate sobre la necesidad de establecer un sitio de memoria en los terrenos de la antigua Colonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera.

El proyecto de expropiación parcial anunciado durante el Gobierno de Gabriel Boric fue paralizado por la actual Administración de José Antonio Kast, que argumentó razones presupuestarias.

Frente a ello, García sostuvo que "esta exposición en ningún caso reemplaza la necesidad de contar con un sitio de memoria. Al contrario, queremos amplificar esa demanda que durante tanto tiempo llevan reclamando las víctimas".

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