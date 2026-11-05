Palmeiras se mantuvo a solo tres puntos del líder Flamengo en la fecha 34 del Brasileirao gracias a una enorme paliza de 6-1 a Remo; penúltimo de la tabla y al borde de concretar su descenso.

Para el "verdao" anotaron Jhon Arias (4', 14'), Mauricio (21'), José Manuel López (55') y Felipe Anderson (80'), además de un aotogol de Marcelinho (55'). El descuento visitante corrió por part de Zé Welison (45+2').

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