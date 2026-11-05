Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago14.1°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Palmeiras arrasó con Remo y sigue a la caza de Flamengo en el Brasileirao

Publicado: | Fuente: Fanatiz
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Palmeiras se mantuvo a solo tres puntos del líder Flamengo en la fecha 34 del Brasileirao gracias a una enorme paliza de 6-1 a Remo; penúltimo de la tabla y al borde de concretar su descenso.

Para el "verdao" anotaron Jhon Arias (4', 14'), Mauricio (21'), José Manuel López (55') y Felipe Anderson (80'), además de un aotogol de Marcelinho (55'). El descuento visitante corrió por part de Zé Welison (45+2').

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados