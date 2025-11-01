SML desmiente a Kaiser: No existen osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

El Servicio Médico Legal (SML) cuestionó este sábado las declaraciones del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien acusó la existencia de "miles de protocolos de detenidos desaparecidos" sin periciar.

El diputado criticó al Gobierno por presuntamente no hacerse cargo de restos almacenados en el organismo forense, señalando que "se encuentran desde hace más de 20 años" y calificando el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas como "una estafa".

A través de un comunicado oficial, la institución cuestionó los dichos del parlamentario y negó "categóricamente que existan en sus dependencias osamentas sin periciar".

"Todo el material y evidencia recuperada en sitios de hallazgo ha sido analizado o se encuentra actualmente en proceso de análisis, conforme a los requerimientos judiciales vigentes. No existen protocolos ni peritajes pendientes que estén fuera de dichos procesos", afirmó el organismo.

Asimismo, se aclaró que el SML cumple en esta materia "un rol de organismo técnico asesor del Poder Judicial, actuando exclusivamente bajo mandato de los ministros y ministras en visita designados por los tribunales de justicia".

Para avanzar en las identificaciones, el Servicio reiteró la importancia crucial de la colaboración ciudadana, afirmando que "para lograr identificaciones positivas es indispensable contar con las muestras genéticas de los posibles familiares de las víctimas, lo que permite realizar las comparaciones correspondientes".

En este sentido, aseguraron el Plan Nacional de Búsqueda constituye un aporte significativo para ampliar la base de datos genética y facilitar las labores de identificación.

Desafíos y compromiso institucional

El Servicio Médico Legal también hizo hincapié en los principales obstáculos que enfrenta en esta sensible tarea. Entre ellos, mencionó "el estado de conservación de los restos óseos y con las limitaciones derivadas de la falta de información producto de los pactos de silencio que aún persisten".

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso institucional con los principios de la verdad, la justicia y la memoria, fundamentales para la sociedad chilena.

"El SML reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria, a través de un trabajo científico, riguroso y transparente al servicio de las y los familiares, del Poder Judicial y de la sociedad en su conjunto", cerró en el comunicado.