Trece criminales condenados por DD.HH. siguen prófugos

A 53 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar, abogados de derechos humanos remarcaron que hay 13 criminales que, estando condenados por violaciones a los derechos humanos, siguen prófugos de la justicia.

Según detalló el estudio Caucoto Abogados, en la lista figuran un civil, un exdetective, suboficiales de Carabineros y oficiales de la Armada y el Ejército; algunos fugitivos desde 2022.

"Se trata de condenados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos, en causas como la Operación Cóndor, crimen de Reinalda Pereira, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria; así como el caso 'Quemados', homicidio de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, entre otros procesos", explicó la oficina legal.

Los 13 criminales prófugos de la justicia