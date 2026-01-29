Vicaría de la Solidaridad desmintió a El Mercurio y negó haber "protegido" a Fernández Larios

La Vicaría de la Solidaridad desmintió esta jornada una publicación de El Mercurio que le atribuyó haber protegido al exagente de la DINA Armando Fernández Larios en su huida de Chile tras asesinar al excanciller Orlando Letelier.

Fernández Larios volvió a ser noticia desde el martes, tras ser capturado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en EE.UU.; país en el que se encontraba refugiado por décadas a raíz de un acuerdo de protección tras el caso Letelier.

En este contexto, El Mercurio afirmó que "tras el homicidio de Orlando Letelier en Washington, (Fernández Larios) huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras", que era director de la DINA en ese entonces.

La Vicaría -creada al alero de la Iglesia Católica para defender a las víctimas de la represión durante la dictadura- respondió de manera categórica: "Esa afirmación es absolutamente falsa. No se trata de una interpretación discutible ni de un matiz histórico: es un error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria".

"La Vicaría de la Solidaridad no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Armando Fernández Larios. Sostener lo contrario es invertir la historia. La Vicaría fue una institución creada para defender a las víctimas de la represión, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales contra los organismos represivos del Estado, incluida la DINA", recordó en un comunicado publicado en su sitio web.

"Su archivo y su trabajo jurídico fueron fundamentales para reconstruir casos, establecer responsabilidades y combatir la impunidad", agregó.

Asimismo, "lejos de 'proteger' a agentes represivos, la Vicaría contribuyó a visibilizar sus crímenes, a acompañar a las víctimas y a dejar constancia histórica de lo ocurrido, cuando hacerlo implicaba riesgos reales", indicó la institución.

"Atribuir a la Vicaría un rol de protección hacia un agente de la DINA no es un simple error, es una distorsión ética e histórica que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades. Coloca en el mismo plano a víctimas y victimarios, y diluye el sentido del trabajo de quienes, desde la Iglesia y la sociedad civil, enfrentaron la represión con las únicas armas disponibles: la solidaridad, el derecho y la verdad", cerró la Vicaría.

Se espera una extradición de Fernández Larios

Además del asesinato, en 1976, del excanciller Letelier y su secretaria Ronnie Moffitt en Washington, el exagente DINA está vinculado a otros crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en el marco de la Caravana de la Muerte.

La Justicia chilena abrió cinco procesos de extradición contra Fernández Larios durante sus años en EE.UU., y ahora se estima que su detención y eventual expulsión por el ICE abre la puerta a que enfrente a los tribunales en Chile.

El propio ICE, de hecho, incluía al exoficial del Ejército en su lista de "lo peor de lo peor".