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Los severos daños que sufrió el Colegio Tricahue por paso de tornado en Requínoa

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El Colegio Tricahue fue uno de los recintos más afectados por el paso del tornado de categoría EF2 que se registró ayer en la comuna de Requínoa, en la Región de O'Higgins, donde otras 70 viviendas también resultaron dañadas.

Imágenes compartidas por la agencia de Noticias EFE dan cuenta de los estragos que causó el fenómeno tanto en el interior como el exterior del establecimiento educativo, cuya fachada e instalaciones se desprendieron producto de los vientos que alcanzaron los 218 kilómetros por hora.

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