El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, reiteró en Cooperativa su llamado al Gobierno para que decrete zona de catástrofe -al menos en las comunas de Alto del Carmen y Tierra Amarilla- ante la emergencia provocada por los deshielos cordilleranos, que mantienen a más de mil personas aisladas por el aumento de los caudales de los ríos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad informó que los afectados se concentran "principalmente en la comuna de Alto del Carmen, y en particular en el Valle del Carmen, zona de El Corral, El Berraco, La Vega, donde hay dificultades con las rutas y problemas con infraestructura hídrica".

Vargas advirtió que, de acuerdo a los reportes de la Dirección General de Aguas (DGA), actualmente el caudal alcanza más de 46 metros cúbicos por segundo en el sector El Maiten, antes del ingreso al embalse Santa Juana y, "probablemente, en diciembre y enero lleguemos a caudales por sobre los 60 metros cúbicos por segundo".

"Esa es la preocupación que tenemos, porque si ya con estos caudales se están evidenciando daños significativos en la infraestructura, probablemente con otro aumento de más de 20 metros cúbicos por segundo puede implicar daños de cierta consideración en la infraestructura pública y privada, daños en viviendas y más zonas aisladas", alertó.

"¿Cuánto se demoró el Gobierno en decretar zona de catástrofe en Las Condes?"

Luego de reunirse este jueves -en La Moneda- con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la autoridad reiteró que le ha "planteado al Presidente solicitar zona de catástrofe para la Región de Atacama, aunque se vean como solicitudes exageradas desde el nivel central".

"Lo que estamos pidiendo al Gobierno es que nos dé herramientas para tomar medidas preventivas que nos permitan evitar riesgos mayores. Probablemente no mitiguemos totalmente el riesgo, porque eso es imposible, pero sí (es posible) tomar algunas medidas para evitar que la gente tenga dificultades mayores", resaltó.

Finalmente, Vargas recordó la rapidez con que actuó el Ejecutivo ante la emergencia por el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes: "¿Cuánto se demoró el Gobierno en decretar zona de catástrofe? Nada: media hora, una hora ¿Y aquí llevamos cuánto? ¿Dos semanas?, fustigó.

"Ojo que esto lo está pidiendo el alcalde, lo están pidiendo los parlamentarios, lo hemos pedido desde el Gobierno Regional. No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo herramientas para actuar de manera eficiente, porque eso es lo que nos pide la comunidad", concluyó.