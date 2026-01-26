Biobío: Tribunal rechazó dejar preso al sospechoso de provocar el incendio que mató a 20 personas

El Juzgado de Garantía de Concepción decidió no acoger la solicitud de prisión preventiva que realizó la Fiscalía respecto de Claudio Luna Muñoz, de 39 años; único imputado por el incendio forestal "Trinitarias", que costó la vida a 20 personas y arrasó con miles de hectáreas consumidas y poblados enteros en las comunas de Penco y Tomé.

Atribuyendo el siniestro a un actuar negligente del acusado, la Fiscalía le imputó cargos por infracción a la Ley de Bosques, 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves.

"Una estufa adaptada con una parrilla para ser usada como cocina"

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, expuso en la audiencia cómo la manipulación de una cocina rudimentaria fue el detonante de la emergencia.

Según los antecedentes recabados en la investigación, Claudio Luna operó una estufa modificada que no contaba con los resguardos mínimos para evitar la propagación de chispas hacia el exterior.

El imputado, que había llegado a la zona pocos días antes para trabajar como cuidador de una vivienda, "se encontraba al interior de una cocina artesanal, lugar donde, en una estufa adaptada con una parrilla para ser usada como cocina, manipulaba fuego".

Este dispositivo "carecía de atrapachispas y gorro de su cañón externo", detalló la fiscal Cartagena.

Como consecuencia, "el material combustible arrojado tomó contacto con la vegetación existente en el lugar, generando un incendio del bosque contiguo a la ladera de un cerro"; que luego se expandió sin control.

Tras exponer los hechos, el debate se centró en las medidas cautelares. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando la gravedad de los delitos y el número de víctimas fatales involucradas.

Sin embargo, el juez de garantía Carlos Aguayo desestimó el pedido del Ministerio Público y dejó al sospechoso sujeto sólo a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Además, se reveló un antecedente clave sobre la propagación del fuego. El incendio Trinitarias se fusionó con otro foco, "Rancho Chico". En la audiencia, el Ministerio Público reconoció que ese segundo incendio - quese provocó por una negligencia eléctrica en el bosque- lo que añade complejidad a la asignación de responsabilidades.

El testimonio del imputado: "El hombre me dejó tirado"

A la salida del tribunal, Luna Muñoz entregó su versión de los hechos, acusando informalidad laboral y falta de apoyo por parte del dueño del predio.

Según relató el imputado, no contaba con herramientas para evitar la propagación de las llamas: "El hombre, no se hizo responsable de nada, también, aparte que no me dejó materiales, también, nada. La única solución que teníamos nosotros para pagar ese incendio (...) Con agua de piscina, que quedaba más o menos como unos 200 metros".

Al ser consultado sobre su situación laboral, el imputado confirmó trabajar de manera informal: "Iba a hacerme contrato el hombre. Pero al final el hombre me dejó tirado una vez en el terminal de Collao".

Las declaraciones de Luna Muñoz fueron claves para la desición del juez de garantía, quien cuestionó que la responsabilidad del incendio recayera únicamente en un trabajador recién llegado.