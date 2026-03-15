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Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Bomberos y Conaf combaten incendio forestal en Quilpué

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El siniestro afecta al sector de Los Molles y ha consumido una superficie preliminar de 0,57 hectáreas.

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La Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos combaten este domingo un incendio forestal que afecta al sector de Los Molles en la comuna de Quilpué (Región de Valparaíso).

El siniestro, registrado a la altura de la Ruta F-50, ha consumido una superficie preliminar de 0,57 hectáreas y se mantiene en combate con cinco brigadas forestales, tres aviones cisterna, cuatro camiones aljibe y una máquina skidder para labores de remoción y control de avance del fuego, informó el organismo.

Personal de Bomberos y recursos del municipio también colaboran en la emergencia.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, informó coordinaciones directas con el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, considerando que el lugar afectado corresponde a un predio privado donde se detectaron algunos focos la semana pasada.

"Hay mucho recurso desplegado, que se le informó a través del puesto de mando y de la comandancia de Bomberos al delegado presidencial provincial", detalló la jefa comunal.

"En este momento está en fase de contención, pero es uno de los incendios que hay que estar observando por las cercanías que tiene a algunos otros lugares aledaños que están edificados y que hay que observar respecto al comportamiento de las pavesas", agregó.

Finalmente, Corti reiteró el llamado a la comunidad a evitar desplazarse por el sector afectado para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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