Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Conaf advierte que riesgo de incendios forestales en Biobío se mantendrá hasta abril

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aunque la ocurrencia bajó 22%, la superficie afectada aumentó más de 1.000% esta temporada.

Conaf advierte que riesgo de incendios forestales en Biobío se mantendrá hasta abril
 ATON
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió que las condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales en la Región del Biobío se mantendrán al menos hasta abril.

Pese a la disminución de calor y al aumento de las lluvias, el verano marcado por temperaturas superiores a los 30 grados, sumado a condiciones de viento favorables para la propagación del fuego y a la acumulación de material combustible, sigue propiciando escenarios de riesgo.

De acuerdo con el balance de Conaf, la ocurrencia de incendios forestales ha disminuido un 22%. Sin embargo, la superficie afectada aumentó en un 1.041% -más de 33 mil hectáreas- en comparación con la temporada anterior, según información publicada por El Sur Concepción.

El director regional de Conaf, Esteban Krause, señaló que "seguimos trabajando en coordinación con las empresas, Carabineros, municipios y organizaciones para mantener los patrullajes, fortalecer la prevención y reforzar la responsabilidad individual. Los incendios no los hacen los bosques, los árboles ni los pastizales; los hacen las personas".

La autoridad también llamó a reforzar las medidas de prevención, especialmente la construcción de cortafuegos en sectores rurales y de interfaz, y enfatizó que "nunca es tarde para hacerlo, si es que no lo han hecho".

