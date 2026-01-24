Incendios: Afán solidario y porfía ante las instrucciones colapsan la "zona cero"

Una jornada crítica se vive en la ciudad de Lirquén, en la comuna de Penco (Región del Biobío), debido al arribo de una gran cantidad de personas con ayuda para los damnificados en la llamada "zona cero" de los incendios del pasado fin de semana.

La ciudad se encuentra colapsada de vehículos en la única vía estructurante que tiene. Asimismo, todos los accesos a los cerros y partes altas están controlados por militares, pues el atochamiento podría generar problemas cuando hay vías de solo un sentido.

Sin embargo, hay personas que desobedecen a las autoridades y suben a los cerros con el discurso de que "van a llegar directamente a apoyar a los damnificados", pese a que ello está desaconsejado y totalmente restringido.

El jefe de la Defensa Nacional en el Biobío (Jedena), contraalmirante Edgardo Acevedo, informó que se realizó una orden perentoria, en el marco del estado de excepción por catástrofe, para que todo vehículo que se acerque con ayuda a Penco sea desviado al centro de acopio en Isla Rocuant, en la comuna de Talcahuano.

"A contar de este momento, tal como ha sido ya publicado en las distintas plataformas de redes sociales y sobre todo en Jedena Biobío, todo vehículo, camión, toda ayuda que ingrese a la región, debe dirigirse al centro de acopio de Isla Rocuant. Verifiquen bien, por favor, la dirección y el cómo llegar allá y los teléfonos de contacto, porque no van a poder acceder al área de Penco, Lirquén o Tomé. Deben dirigirse a esa área para poder concentrar en ese gran centro de acopio y logístico", afirmó Acevedo.

Asimismo, señaló que va a "comenzar una siguiente fase de interacción con los distintos servicios para mejorar las capacidades de remoción de escombros, mejorar aún el alcance y la cobertura con las vacunas antitetánicas".

"Les pedimos, por favor, ayúdennos a ayudar", dijo el alto oficial.

Boric: "Necesitamos liberar espacio para que entre la maquinaria"

El Presidente Boric también reforzó el llamado a las personas que acudan con ayuda y les pidió que se desviaran a Talcahuano.

"Hoy, en la reunión con los alcaldes, todo fue útil porque coordinamos cuáles son las cosas que se necesitan y en qué lugares. Después, el Jedena con los alcaldes harán las comunicaciones específicas, (pero) necesitamos liberar espacio para que entre la maquinaria", dijo.

"Una de las cosas que he instruido es que no podemos tener la maquinaria parada por dificultades en el acceso. Acá se requiere mucha gestión y para eso estamos acá en el territorio trabajando con los alcaldes. Seguiré todos los días que quedan de mi mandato pendiente del proceso para que hagamos una sana transición y no tengamos algún tipo de vuelta atrás", añadió el jefe de Estado.

Municipalidades de la Región Metropolitana recaudaron más de 100 toneladas de ayuda

Por otro lado, distintos municipios han realizado eventos benéficos y centros de acopio para ir en ayuda de quienes lo necesitan. Tanto Santiago como Maipú realizaron eventos masivos con puntos de recolección de elementos de primera necesidad y alimentos no perecibles para el Ñuble y el Biobío.

"Estamos trabajando muchos municipios en la recolección, estamos recibiendo ayuda de las vecinas y vecinos y eso lo estamos despachando hoy al sur con una ayuda que para nosotros es muy importante, Correos de Chile. Hemos juntado 30 toneladas de mercadería, las que vamos a distribuir previa coordinación con los alcaldes de la zona y con un trabajo que hacemos con la Asociación Chilena de Municipalidades", dijo el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que "queremos valorar y agradecer la respuesta que tuvieron los vecinos en torno a las ayudas que organizamos para las víctimas de los incendios forestales. Logramos reunir más de 100 toneladas de alimentos, de agua y de comida para mascotas en nuestro punto de acopio. Pudimos realizar un importante evento en la Plaza de Maipú, donde se vendieron más de 5.000 entradas y contamos con grandes artistas, todos quienes participaron de forma absolutamente gratuita".

En tanto, ya se iniciaron los pagos de los bonos de recuperación para las familias afectadas por los incendios forestales, que contempla dos tramos económicos definidos por el nivel de daño registrado en el hogar.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, detalló que "desde el viernes empezaron a pagar los primeros bonos de recuperación para un total de 2.205 hogares correspondientes a 368 en la región de Ñuble y 1.837 en la región de Biobío. Esto es para todos aquellos hogares que recibieron la aplicación de la ficha FIBE hasta el miércoles y estamos preparando ya el siguiente pago para inicios de la siguiente semana. El bono de recuperación es un bono de libre disposición, es la primera ayuda de una serie de ayudas tempranas que ya anunció el Presidente Boric".

Florida: El fuego sigue avanzando en el campo

Otra realidad que se vive en la Región del Biobío es la de Florida, donde el fuego sigue avanzando y arrasando con los campos. Por ello, se ha declarado emergencia agrícola.

La agricultura Mariana Pino sostuvo que "se perdió todo lo que era el galpón, corral de los animales, un poco de alimento que yo ya le había comprado como para prepararme para el invierno y el tema del gallinero, el corral de mis pavos y todo lo que era comida de los animales, o sea, no quedó nada de pasto".

Asimismo, enfatizó que necesitan herramientas para poder cercar nuevamente sus territorios.

Igualmente, alrededor de siete establecimientos educacionales fueron totalmente destruidos por las llamadas.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, inauguró este sábado la primera escuela de emergencia de la zona y señaló que "en espacios que sirven para sacar a los niños del contexto de la emergencia, para que estén divirtiéndose, jugando, conociendo a otros niños. Además, también tenemos profesionales que están observando el estado de ánimo y todos los aspectos que tienen que ver con lo socioemocional, para poder atender también luego, una vez que ingrese el año escolar, esto a través de las líneas de emergencia en salud mental".

Pasó a ser parte del abordaje de cualquier emergencia ya hace un par de años, hicimos historia, digamos, con la apertura de Cerro Castillo y hoy ya se ha consolidado como una parte de las acciones con las que el Estado de Chile llega a atender una emergencia. Y además esto facilita también en que los adultos puedan dedicarse con tiempo exclusivo a las tareas de la reconstrucción, los papeleos", dijo el secretario de Estado.