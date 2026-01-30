Lluvia y tormentas eléctricas golpean al Biobío: Activan alerta SAE preventiva

La Región del Biobío enfrenta una crítica jornada este viernes debido a un sistema frontal que ha traído intensas precipitaciones y actividad eléctrica a las áreas recientemente afectadas por los incendios forestales.

Ante el riesgo de remociones en masa y el peligro para quienes permanecen a la intemperie, el Senapred emitió una alerta SAE preventiva a las 7:30 horas.

"Estamos con intensas precipitaciones. Se declaró una alerta SAE preventiva para que las personas se pongan a resguardo a propósito de la tormenta eléctrica que se está sintiendo en varios sectores", dijo el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, a El Diario de Cooperativa.

La preocupación se concentra en familias de Penco, Tomé y Lirquén que aún pernoctan en carpas o estructuras precarias.

Pacheco instó a la población a utilizar la red de albergues y aseguró que existen garantías de seguridad para sus viviendas.

"Lo que busca la alerta preventiva es que las personas se pongan a resguardo y no estén a la intemperie. Hemos dispuesto buses de acercamiento operando desde las 7:30 para que las familias se trasladen a los albergues", detalló, añadiendo que Carabineros y las Fuerzas Armadas patrullan las zonas evacuadas para resguardar las pertenencias de los afectados.

Pronóstico: hasta 40 milímetros de agua

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el experto Andrés Moncada precisó a El Diario de Cooperativa que el fenómeno responde a una baja segregada que desplaza aire húmedo desde Argentina hacia el tramo entre Ñuble y Los Ríos.

"Esta condición está generando precipitaciones y tormentas eléctricas durante toda esta jornada en todo este tramo del país. Podrían caer hasta 40 milímetros en el litoral y la cordillera de la costa", advirtió el meteorólogo.