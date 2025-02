"Inmoral, pobre e indolente": Matthei criticó reconstrucción tras el megaincendio

"Inmoral", "pobre" e "indolente". Esas fueron las críticas de la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, al avance del plan de reconstrucción de viviendas llevado a cabo por el Gobierno en la Región de Valparaíso, tras el fatídico megaincendio que cobró la vida de 137 personas hace un año.

El Ejecutivo, que ha reconocido la lentitud del proceso, hizo un balance de la situación el viernes, donde contabilizó 4.385 casas con algún nivel de daño. De estas, 3.043 corresponden a familias hábiles para recibir subsidios habitacionales.

En esta línea, 626 viviendas ya cuentan con subsidio y más de 1.200 están en proceso de gestión, con un avance del 26% de la totalidad de las medidas.

Esto ha sido criticado por damnificados, por alcaldes de la región y por el gobernador, Rodrigo Mundaca, quienes acusaron que, a 12 meses de la tragedia, el Estado no ayudó a construir ninguna casa y que la entrega de subsidios es muy lenta.

Esta jornada, Matthei redobló los cuestionamientos en su cuenta de X, donde posteó que "es inmoral e indolente la pobre respuesta del Gobierno a las víctimas del incendio en Valparaíso. Es injustificable tan pobre trabajo después de un año".

"Si (los personeros de Gobierno) necesitan ayuda, que la pidan, pero la falta de respuesta es cruel. Los responsables deberían considerar dar un paso al costado si tuvieran dignidad", añadió la exalcaldesa de Providencia.

"Hemos sido capaces de levantarnos después de terremotos y maremotos terribles. Entonces realmente uno no entiende cómo, después de un año, sólo se han reconstruido un poco más de 50 casas. No es que no se puede hacer, sino que las autoridades no han estado a la altura", expresó Matthei.

La exministra de Trabajo aseguró que se ha reunido con las víctimas, quienes han acusado tratos "de indiferencia, de desdén: los tratan de acallar. Por lo tanto, le pido al Presidente de la República que trate a estas personas con la dignidad que merecen".