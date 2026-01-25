Piden "suspender el receso parlamentario o volver antes" de vacaciones para sacar Ley de Incendios

El diputado Héctor Barría (DC) emplazó este domingo al Senado a actuar con celeridad y aprobar Ley de Incendios, afirmando que, de ser necesario, los legisladores deben "suspender el receso parlamentario" y concretar esta bullada iniciativa, que volvió a ser eje central de discusión tras la catástrofe en el centro y sur del país.

Esta normativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, se espera que ingrese con indicaciones, particularmente en materia de financiamiento, para su discusión en la Sala del Senado.

Desde diversos sectores han exigido que esta discusión y posible aprobación se concrete esta semana, dado que, además de su urgencia, el Congreso lucha contra el tiempo: en febrero iniciará su receso legislativo hasta el 1 de marzo, dejando solo una semana disponible para distintos trámites de proyectos de ley.

Tras la devastación en el centro y sur, la aprobación del proyecto se convierte en una demanda nacional prioritaria. (FOTO: ATON)

Frente a este escenario, el diputado Barría hizo "un llamado al Senado a que se pueda sacar rápidamente esta Ley de Incendios, que ya fue aprobada en su tiempo en la Cámara Baja".

En esta línea, enfatizó que, "de ser necesario, (se debe) suspender el receso parlamentario y continuar la primera semana de febrero o bien volver antes de marzo, comenzando la tramitación desde la última semana de febrero y así no esperar tanto tiempo para leyes tan importantes como como estas".

El financiamiento como punto de debate

A esta voz se suma la de la ONG Greenpeace, que también le solicitó al Senado que apruebe con urgencia la Ley de Incendios.

Sin embargo, han surgido críticas al proyecto, sobre todo enfocadas al ámbito del financiamiento. Incluso, desde sectores oficialistas apuntan a revisar con más detalle este apartado.

Una advertencia de la Contraloría sobre el presupuesto 2026 añade presión al Ejecutivo para clarificar las fuentes de financiamiento de emergencias. (FOTO: ATON)

La discusión se complejiza con la advertencia de la contralora Dorothy Pérez, quien advirtió que los incendios podrían afectar los recursos del presupuesto 2026, a lo que el Gobierno respondió que "el reajuste público y la emergencia se financian por vías distintas".