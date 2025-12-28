Presidente Boric: "Prevenir un incendio siempre será más fácil que combatirlo"
El Mandatario reforzó el llamado a la prevención, sobre todo frente a la alerta de temperaturas extremas para las regiones de Coquimbo a Ñuble, desde este lunes 29 hasta el miércoles 31 de diciembre.
Solicitó evitar prácticas de riesgo como prender fuego, realizar fogatas o arrojar colillas de cigarro en parques y áreas verdes.
Conaf y Bomberos ya se encuentran activos combatiendo y controlando siniestros en diversas zonas, subrayando la importancia crítica de la colaboración de todos.