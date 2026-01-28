Reconstrucción: Boric anunció urgencia en regularización de terrenos

En su cuarta visita a la Región del Biobío tras el inicio de la emergencia por los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles una supervisión del avance de la instalación de viviendas de emergencia en Concepción.

En la instancia, el Mandatario informó que ya se han depositado más de 3.300 millones de pesos a las familias damnificadas a través del Bono de Recuperación, cuyos pagos se iniciaron el sábado, y confirmó el pago de una segunda nómina de beneficios para 1.167 hogares adicionales.

Como medida clave para la reconstrucción, el Jefe de Estado anunció un plan de aceleración legal.

"Instruí a Bienes Nacionales para que inicie la regularización de títulos de dominio con características de urgencia, lo que permite que las familias tengan la certeza de ser propietarias del terreno donde estaba su vivienda", dijo Boric.

Apoyo al sector agrícola y rural

Junto a la instalación de viviendas, el Ejecutivo ha priorizado la protección de la producción local ante el daño en las zonas rurales.

Según detalló el Presidente, "agricultores de las comunas de Laja, Concepción, Florida, Penco, Tomé y Los Ángeles están recibiendo kits de alimentación para animales, así como para abejas y colmenas, y apoyos para la recuperación productiva".

Desafíos logísticos y alerta por lluvias

La visita ocurre en un momento de alta preocupación para los damnificados debido al pronóstico de precipitaciones para este viernes.

A esta inquietud se suma una dificultad sanitaria inesperada: la acumulación de toneladas de ropa donada en mal estado que bloquea calles y espacios públicos.

Ante esta situación, la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, hizo un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía: "Hemos visto focos de acumulación de ropa que no está en condiciones de ser utilizada; eso genera un problema sanitario importante. Es importante destacar que se valora el apoyo, pero la ropa tiene que estar en buenas condiciones", enfatizó.