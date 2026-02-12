Rock Up Concepción: Festival solidario a cinco lucas para ayudar a damnificados de los incendios

El festival Rock Up regresa a Concepción para reunir a la comunidad y recaudar fondos en apoyo a los damnificados por los incendios forestales de la zona centro-sur, con el objetivo de financiar campañas habitacionales de Techo, Hogar de Cristo y Movidos por Chile.

Para las organizaciones sociales que trabajan en la zona de catástrofe, la realización de este tipo de eventos es fundamental para garantizar la continuidad operativa de las obras. Según explicó Víctor Torres, director de Voluntariado de Techo Chile, la disposición de los artistas y la comunidad es vital para alcanzar las metas de vivienda.

"Este ya es el segundo evento o jornada solidaria que se está levantando para poder atender a las familias damnificadas. Para nosotros es importante barajar las diferentes posibilidades así poder financiar las diferentes campañas que tienen estas organizaciones", dijo Torres a Una Nueva Mañana.

Un evento con sentido: La urgencia de las carpas

El trasfondo del festival responde a una urgencia real: aunque la emergencia inicial ya pasó, en terreno aún hay cientos de familias sin un techo definitivo.

Torres advirtió que la situación meteorológica en Biobío agrava el escenario y exige y exige "entregar ayuda rápida a las familias", ya que las lluvias, el calor y el viento sucesivos afectan con dureza a quienes permanecen en carpas en los sitios siniestrados..

Lo recaudado en el evento permitirá financiar proyectos que ya están en marcha. "Ayer partimos con la segunda tanda de movilización de voluntarios para las próximas 40 viviendas que estamos entregando en tres sectores: en Penco, Punta de Parra y Concepción", señaló el directivo.

Detalles del evento y entradas

El festival Rock Up se celebrará este viernes en el Club Hípico de Concepción, con apertura de puertas desde las 16:00 horas.

La jornada contará con una destacada parrilla de artistas, como Los Bunkers y Saiko, además de beneficios para fomentar la asistencia masiva.

"Gracias a los auspiciadores se liberaron mil entradas por un valor promocional de 5 mil pesos que están disponibles hasta agotar stock. Además, los menores de cinco años, tienen ingreso gratuito al evento", resaltó el director de Techo.

El sistema de venta será PuntoTicket y no incluirá cobro de comisión, para que el 100% de lo recaudado se destine directamente a las campañas solidarias.