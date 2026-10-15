Temuco: Rayo provocó incendio forestal a metros del Cerro Ñielol

Vecinos de la Villa San Andrés de Temuco reportaron a la Municipalidad sobre la caída de un rayo que generó un incendio forestal a solo metros del Cerro Ñielol, monumento natural protegido de la capital de la Región de La Araucanía.

El siniestro afectó vegetación del Cerro Mariposas, ubicado justo a un costado de la reserva natural, y fue rápidamente controlado, sin provocar mayores daños materiales ni dejar a personas lesionadas.

Durante toda esta jornada hubo intensas precipitaciones en diferentes puntos de La Araucanía, que se encuentra bajo alerta temprana preventiva por un pronostico de tormentas eléctricas en la precordillera de las provincias de Malleco y Cautín.