Alcaldesa de Las Condes llamó a perfeccionar los avisos tempranos de Senapred

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, indicó que todavía no existe una cifra consolidada de las viviendas afectadas por las intensas lluvias registradas ayer, debido a que los equipos municipales continúan recorriendo los distintos sectores.

"Ahora estamos haciendo ese levantamiento, por eso le digo a los vecinos: vamos a llegar a todas las casas. Les pido paciencia, porque esto es grande y son distintos puntos que se nos han activado", señaló la jefa comunal, que también llamó a respetar los cortes de tránsito establecidos para resguardar la seguridad de las personas y facilitar los trabajos de emergencia.

"Hay cortes de calle y les pido respetarlos. Está Carabineros también apoyándonos en esos cortes de calle. No me da con todos los funcionarios que tengo para hacer todos los cortes que se necesitan, así que, si usted ve una valla, respétela, por favor", exhortó.

Consultada por la declaración de alerta roja durante la emergencia, la alcaldesa criticó que las autoridades correspondientes no advirtieran a tiempo el carácter del intenso sistema frontal.

"Los protocolos que tiene Senapred nacional para decretar alertas son unos y me imagino que la alerta (roja) fue decretada respondiendo a ese protocolo que tienen. Lo que yo estoy planteando es que necesitamos algún tipo de alerta temprana preventiva que efectivamente nos diga (cuando las condiciones meteorológicas puedan agravarse)", planteó.

La alcaldesa reconoció que la evaluación de los protocolos corresponde a Senapred a nivel nacional, pero insistió en que contar con información anticipada permitiría a los municipios activar medidas preventivas y desplegar sus recursos antes de que se produzcan inundaciones o desbordes.

Como ejemplo, propuso que, "si Senapred, con los antecedentes que tiene, visualiza que efectivamente puede haber mayor cantidad de agua, de manera preventiva (podría) decir: 'Esto es una alerta amarilla que puede escalar a alerta roja'".

Crecida de quebrada afectó a departamentos

Uno de los puntos afectados en la comuna son los condominios Las Condes 4 y 5, ubicados en las cercanías de las avenidas Paul Harris y Alexander Fleming, donde la crecida de la quebrada El Rodeo provocó el ingreso de barro y piedras a cerca de nueve departamentos.

Ante la emergencia, los propios residentes se organizaron durante la noche para contener el avance del material.

"Los vecinos salieron a ayudar para que no pasara a mayores. Si esto hubiera sido más tarde, después de las 11 o 12 de la noche, los vecinos hubieran estado todos durmiendo y hubiera sido más fuerte aún", relató Carolina Chamorro, integrante de la administración del conjunto habitacional.