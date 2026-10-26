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Tópicos: País | Tiempo

Alcalde de Lo Barnechea: No nos alertaron sobre la intensidad de la lluvia; no podemos seguir así

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

"Es un milagro que no debamos lamentar (la pérdida de) vidas humanas", dijo a Cooperativa Felipe Alessandri al dar cuenta de la caída de 20 milímetros en apenas 75 minutos.

"Es algo nunca antes visto: no tenemos registro de tanto caudal de agua", enfatizó.

Alcalde de Lo Barnechea: No nos alertaron sobre la intensidad de la lluvia; no podemos seguir así
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El alcalde instó a priorizar las alertas tempranas y a apurar la compra de radares meteorológicos, pues "Chile es un país cordillerano y la RM tiene muchas quebradas que pueden activarse".

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El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, criticó en Cooperativa que las autoridades correspondientes no advirtieran a tiempo el carácter del intenso sistema frontal de este lunes, que ha generado estragos en el sector oriente de la capital.

"Ha sido sumamente intenso, y no fuimos alertados de que iban a precipitar 20 milímetros en cerca de una hora 15 minutos", fustigó el jefe comunal, remarcando que el evento es algo "nunca antes visto: no tenemos registro de tanto caudal de agua".

Consultado por los daños preliminares, Alessandri indicó que la zona más afectada es la Ruta G-21 camino a Farellones, que se encuentra cortada entre los kilómetros 7 y 14, mientras se trabaja para remover "pequeños aludes en las quebradas" causados por "un estero que se desbordó".

Si bien la demás afectación sigue siendo menor, la autoridad hizo ver que todavía "llueve copiosamente", y si bien "la semana pasada nos alertaron mucho y resistimos bien, (hoy nos dijeron que lloverían) 15 milímetros durante la tarde noche, en un lapso de 10 horas, pero no en una hora 15 o 20 minutos".

"No sé si se hará la compra de radares, pero tienen que alertarnos, porque es un milagro que -hasta ahora- no tengamos que lamentar vidas humanas. No podemos continuar así: el fenómeno de El Niño llegó para quedarse, Chile es un país cordillerano y la zona metropolitana tiene muchas quebradas que se pueden activar", cerró el exalcalde de Santiago.

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