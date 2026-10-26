Volvió a desbordarse la Quebrada Honda de San Carlos de Apoquindo

La Quebrada Honda de la comuna de Las Condes, epicentro del aluvión que afectó el 8 de octubre al sector de San Carlos de Apoquindo, sufrió este lunes un nuevo, súbito e inesperado desborde.

Hacia las 22:00 horas, cuando los pronósticos indicaban que lo más intenso de la tormenta eléctrica de esta jornada ya había pasado, un pulso adicional de fuertes precipitaciones superó la capacidad de contención de las obras desarrolladas durante las últimas semanas, liberando un caudal de grandes y atemorizantes proporciones.

"Desbordado Quebrada Honda", lamentó en Twitter el ministro Louis de Grange, que apenas una hora antes había estado "monitoreando con sensores y presencialmente el caudal"; hasta entonces con "niveles muy por debajo de la capacidad" de manejo.

"Hubo una limpieza del lugar, pero la cantidad de lluvia en tan poco tiempo genera, finalmente, un caudal que supera la capacidad hídrica instalada", explicó el biministro de Obras Públicas y Transportes.

Para esta noche y madrugada el trabajo estará centrado en "extraer material, sedimento y rocas de la Quebrada Honda, (junto con) habilitar el curso de agua para que llegue al canal que está en las inmediaciones, y tratar, por supuesto, de proteger a todas las familias y los hogares del sector", añadió el ingeniero.

"Una hora atrás (alrededor de las 21:00), estaba todo controlado, pero se produjeron precipitaciones intensas: cerca de 20 milímetros en una hora, y eso generó un caudal muy importante, significativo en Quebrada Honda", señaló a Cooperativa el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

"Yo estaba aquí mismo, donde se termina desbordando", contó el exalcalde de Puente Alto: "Ahora las máquinas ya están reincorporándose a retirar material de las cajas de decantación, para evitar que las tuberías queden bloqueadas y despejar esta zona nuevamente".

La sorpresiva fuerza del torrente amenazó, en algún minuto, con llevarse una retroexcavadora, cuyo conductor, con gran pericia, logró salvar saliendo del cauce.

"No hay personas lesionadas, gracias a Dios. Y la verdad es que fue estoico el conductor (de la máquina), hay que reconocerlo... Se notó su talento en el manejo de la maquinaria", agregó Codina, señalando que "ya no debiéramos tener pulsos tan intensos" en las próximas horas.

El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres llamó a los residentes del sector a mantenerse a resguardo, mientras que la cuenta Transporte Informa, del Ministerio de Transportes, declaró "totalmente suspendido" el tránsito en las inmediaciones de Quebrada Honda y enfáticamente exhortó: "Por ningún motivo transite hacia este sector de San Carlos de Apoquindo".