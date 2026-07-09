Baja la intensidad del sistema frontal, pero Los Ríos sigue con alerta amarilla

Tras 48 horas de intensas precipitaciones, las autoridades prevén que ya pasó lo peor del sistema frontal en la zona sur del país, mas la Región de Los Ríos, que concentra la mayor afectación, sigue bajo alerta amarilla.

También es el caso de la Provincia de Cautín en La Araucanía, mientras que el Senapred sustituyó la medida con una Alerta Temprana Preventiva en Los Lagos, al considerar superadas las principales contingencias en ese territorio.

En cuanto al efecto del temporal en La Araucanía y Los Ríos, la directora del Senapred, Alicia Cebrián, explicó este jueves: "Se reportan, al momento, 20 personas damnificadas y 64 aisladas, de las cuales 59 corresponden a residentes de la comuna de Teodoro Schmidt y cinco de Lanco".

Por otro lado, "se informa de cuatro viviendas destruidas, cuatro con daño mayor, 48 con daño menor y 50 en evaluación", indicó la autoridad durante un punto de prensa.

Además, esta mañana se reportaban 15.776 clientes sin suministro eléctrico entre La Araucanía y Los Lagos, con especial afectación en La Araucanía, que mantenía 13.389 hogares sin energía.

Por otro lado, siguen suspendidas las clases en 20 establecimientos de La Araucanía, específicamente en las comunas de Pucón y Cunco, por problemas de accesibilidad vial, mientras que en Los Ríos se resolvió el retorno general a la actividad escolar, salvo en aquellos jardines infantiles que sufrieron daños o afectaciones directas.

Comienza el despeje de caminos

"El Gobierno está disponiendo todos los medios necesarios para enfrentar esta y todas las emergencias que afectan al país, y seguiremos trabajando hasta normalizar la situación", garantizó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Los esfuerzos institucionales de esta jornada se enfocan en el despliegue de cuadrillas operativas y maquinaria para dar respuesta oportuna a las principales emergencias viales y habitacionales, consigna un comunicado de Senapred.

Para los próximos días, se espera un debilitamiento progresivo de las lluvias en las áreas más complicadas, aunque la Dirección Meteorológica pronostica nuevas precipitaciones entre La Araucanía y Los Ríos a partir de la tarde noche del domingo o desde la madrugada del lunes, a más tardar.