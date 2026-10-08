Clínica UAndes: "Toda la afectación fue en el exterior, no hubo inundaciones dentro"

La directora de Comunicaciones de la Clínica Universidad de Los Andes, María Eugenia Tamblay, aclaró en Cooperativa que el recinto asistencial no se vio afectado en sobremanera por el aluvión registrado este jueves en el sector San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

Inmediatamente después de la emergencia, "no era posible ni seguro salir ni acceder a la clínica, por lo que a todos quienes se encontraban aquí -trabajadores, pacientes, y acompañantes- les pedimos que permanecieran dentro".

No obstante, "cerca de las 20:00 horas se despejaron algo las salidas (...) Hay que seguir circulando con mucha precaución porque existen piedras, hoyos y ramas, pero ya se podía salir, así que han comenzado a salir pacientes y familiares que querían hacerlo, y también los trabajadores", detalló.

En ese sentido, y ante la circulación de videos en redes sociales que mostraban una importante inundación en el recinto, Tamblay precisó que "toda la afectación fue en el exterior (...) Dentro de la clínica no hubo inundaciones: solo entró un poco de agua en una sala de espera, pero diría que no fue más de un centímetro, y la afectación fue por un espacio de 20 a 30 minutos".

De hecho, las atenciones de urgencia continúan, e incluyen a personas afectadas por el aluvión: "Ha llegado gente con hipotermia, porque el torrente se los llevó mientras estaban en sus autos, lograron salir y quedaron completamente mojados -personas de la tercera edad, por ejemplo-, pero la gran mayoría tiene contusiones, porque el agua venía con piedras y bolones", puntualizó.

Pese a que el recinto continúa operando, adelantó que, por precaución, "decidimos suspender todas las cirugías programadas" para este viernes, así como la actividad ambulatoria en las primeras horas de mañana, pero "si vemos que las condiciones son seguras la retomaremos a partir de las 13:00 horas".