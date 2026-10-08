Bomberos ha recomendado que, tanto el personal como los estudiantes de la Universidad de Los Andes, permanezcan al interior del campus a la espera de que culminen las primeras labores de limpieza tras el aluvión, que arrasó con las calles del sector de San Carlos de Apoquindo la tarde de este jueves.

"Queremos cuidar la seguridad tanto de nuestros estudiantes, como de profesores y administrativos, siguiendo las recomendaciones que nos dan las autoridades", relevó en Lo que Queda del Día de Cooperativa el vicerrector de Comunicaciones de la casa de estudios, Cristóbal Benavides.

El funcionario también entregó su relato de la emergencia: "De un momento a otro, empezó a caer mucha agua: salimos a mirar qué estaba pasando, y nos encontramos con el desborde de la quebrada que, en el lado norte del campus, colinda con la calle General Blanche, que fue por donde cayó toda esta masa de barro, y gracias a Dios no había nadie en ese lugar".

No obstante las consecuencias del deslizamiento, insistió en que "la gente que está en la universidad está bien, el campus está funcionando y, estamos coordinando las labores que sean necesarias para solucionar esta situación. No sé hasta que hora estaremos, pero estamos con el espíritu de colaborar".

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