Clínica UC Christus evalúa semanas de suspensión tras aluvión

La Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, podría mantener suspendidos sus servicios de urgencia, consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante las próximas semanas debido a los graves daños provocados por el aluvión que afectó el jueves al sector.

A través de una declaración pública, la institución detalló que el fenómeno afectó principalmente a los niveles subterráneos (-1 y -2), donde se encontraban los casilleros del personal y que resultaron completamente inundados por lodo y agua.

Ante la emergencia, los equipos médicos realizaron traslados preventivos de recién nacidos y pacientes de mayor complejidad hacia el Hospital Clínico UC Christus en Marcoleta, en Santiago Centro.

Testigos de la emergencia relataron a Cooperativa momentos dramáticos vividos al interior del recinto, como el caso de una trabajadora que debió auxiliar a un familiar recién operado: "Una sobrina había dado a luz y tocó subirla por las escaleras hasta el quinto piso. Fue un caos, terrible".

La fuerza del flujo también impactó a establecimientos de educación superior ubicados en las inmediaciones, cuyos estudiantes y académicos debieron permanecer confinados en los campus hasta altas horas de la noche.

"En la universidad no nos dejaron salir. Cuando empezó a verse lo que estaba pasando nos dijeron que nos quedáramos en el campus en los distintos edificios hasta las ocho de la noche, y tuvimos que quedarnos", recordó un profesor.

Las labores de limpieza continúan en la zona con el apoyo de maquinaria pesada para remover el material acumulado y recuperar las condiciones de funcionamiento tanto del centro médico como de los recintos educacionales afectados.