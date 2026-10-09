Emergencia en Las Condes: alcaldesa cifró en 2.000 las viviendas afectadas

El desborde de la Quebrada Honda y el posterior aluvión registrado la tarde del jueves mantiene en estado de emergencia al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, donde cerca de 2.000 viviendas presentan algún grado de afectación por el agua y el barro, según el balance entregado a Cooperativa por la alcaldesa Catalina San Martín durante la mañana de este viernes.

La jefa comunal precisó que, dentro del catastro municipal, 55 inmuebles sufrieron anegamientos severos y recibirán prioridad en los operativos de asistencia durante esta jornada.

"(Por) afectación de anegamiento tenemos 55 viviendas que vamos a ir a apoyar ahora", señaló San Martín, quien explicó que el municipio desplegará equipos para colaborar en las labores de limpieza, con apoyo de personal militar y voluntarios.

Ante la acumulación de lodo y las dificultades para retirarlo mediante los sistemas habituales, la Municipalidad de Las Condes contrató cuatro camiones Supersucker, maquinaria especializada que permitirá reforzar los trabajos de extracción.

"Las bombas ya no están dando abasto", advirtió la alcaldesa, al explicar la necesidad de incorporar estos vehículos para acelerar el retiro del barro desde las viviendas y los espacios afectados.

Respecto del balance de personas, San Martín indicó que se mantienen seis lesionados y que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, "no habría personas desaparecidas".

Además, recordó que la emergencia se desarrolla en una zona de catástrofe, bajo la coordinación de la Delegación Presidencial.

Los sectores de General Blanche, Camino Mirasol, Álvaro del Portillo y Camino La Fuente figuran entre los puntos más afectados. En estas zonas se realizan labores de limpieza, retiro de barro y despeje de calles, luego de que el agua avanzara por distintas vías y alcanzara viviendas.

La alcaldesa también confirmó que los equipos municipales y la maquinaria se mantuvieron trabajando durante toda la noche y continuarán desplegados durante la jornada.

"Vamos a estar trabajando, estuvimos trabajando toda la noche y vamos a continuar hoy día", aseguró. En esa línea, agregó: "No vamos a parar hasta levantar la emergencia".

Gobierno confirmó seis lesionados y evacuación masiva en Talagante

El impacto del sistema frontal no se limita a la zona oriente de la capital. Autoridades de Gobierno y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregaron un balance actualizado sobre los efectos de las intensas lluvias tanto en la Región Metropolitana como a nivel nacional.

Respecto a la condición de las personas en el foco principal del aluvión, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó la atención de los afectados y descartó denuncias por presunta desgracia.

"Se registran seis personas lesionadas que fueron debida y oportunamente atendidas y no existen denuncias vigentes por presuntas desgracias. Señalar también que no solamente tenemos la afectación en el lugar específico de Las Condes, sino que también hay otros puntos de la Región Metropolitana", explicó la autoridad.

Entre estos otros puntos críticos destaca la comuna de Talagante, donde se debió realizar una evacuación preventiva de alrededor de 600 hogares producto de la amenaza de desborde que afectó a un sector poblacional y campamentos de la zona.

Afectación nacional: 75 viviendas con daño mayor

A nivel macro, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló las cifras consolidadas de la emergencia entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

"Tenemos un total de 118 personas damnificadas, 147 personas albergadas que se concentran en su totalidad en la Región Metropolitana, y 50 personas aisladas. Hasta esta hora contabilizamos 75 viviendas declaradas con daño mayor —la mayoría de ellas en la Región Metropolitana— y 2.285 viviendas con daño menor", precisó.