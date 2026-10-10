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Tópicos: País | Desastres naturales | Inundaciones

Gobierno de Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El canciller venezolano, Félix Plasencia, expresó su solidaridad con el país y manifestó la disposición de su Gobierno a acompañar a las personas afectadas.

Gobierno de Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión
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La Fiscalía chilena anunció una investigación para esclarecer el origen del desastre y las posibles responsabilidades de las autoridades.

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El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su disposición de acompañar a Chile tras el aluvión que dejó al menos 6 personas lesionadas y 2.015 viviendas afectadas.

"Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado por estos desastres naturales", indicó el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un mensaje publicado en X.

Igualmente, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile ante el torrente de agua que sacudió a la comuna de Las Condes en el este de Santiago, producto de intensas lluvias caídas en la capital del país.

El viernes, la Fiscalía chilena anunció que investigará el origen, y las posibles responsabilidades que recaen sobre las autoridades ante el aluvión.

La avalancha de lodo e inundaciones ocurrió la tarde del jueves en el sector San Carlos de Apoquindo en la precordillera de Los Andes, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de la capital, y dejó seis heridos, incluido, un niño de un año con una fractura.

Además, las autoridades contabilizaron en un balance oficial, 2.015 viviendas afectadas, entre esas, 55 están inhabitables y otras 1.960 reciben asistencia por daños menores, así como daños y pérdidas en infraestructura de otros recintos públicos, privados y comerciales.

El área afectada abarcó 3,1 kilómetros cuadrados y otros tres de rutas secundarias, en un recorrido de 15 kilómetros de avenidas y calles.

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