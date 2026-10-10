A toda máquina remueven escombros en calles de Las Condes tras aluvión
Publicado:
Fotos Destacadas
Maureira vuelve a la titularidad: La formación de Colo Colo para la visita a Coquimbo Unido
Max Verstappen saldrá primero en la carrera sprint en Marina Bay
La Roja Femenina venció a Marruecos en su preparación para el Mundial Sub 17
Fotos Recientes
A toda máquina remueven escombros en calles de Las Condes tras aluvión
Max Verstappen se llevó el triunfo en el sprint del GP de Singapur
Max Verstappen saldrá primero en la carrera sprint en Marina Bay
Trabajos de remoción de escombros y limpieza de calles se realizan en la comuna de Las Condes, luego del aluvión que afectó al sector oriente de la Región Metropolitana.
La emergencia provocó el arrastre de barro, piedras y otros materiales, que quedaron sobre la infraestructura vial y vehículos del sector.
Las labores buscan retirar los sedimentos acumulados y recuperar las condiciones de circulación en las vías afectadas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados