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A toda máquina remueven escombros en calles de Las Condes tras aluvión

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Trabajos de remoción de escombros y limpieza de calles se realizan en la comuna de Las Condes, luego del aluvión que afectó al sector oriente de la Región Metropolitana.

La emergencia provocó el arrastre de barro, piedras y otros materiales, que quedaron sobre la infraestructura vial y vehículos del sector.

Las labores buscan retirar los sedimentos acumulados y recuperar las condiciones de circulación en las vías afectadas.

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