Gobierno pidió a santiaguinos "uso responsable del agua", aunque no debería haber corte

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, pidió hacer "uso responsable del agua" en Santiago, debido a la turbiedad del Río Mapocho causada por las intensas lluvias de esta semana, aunque descartó -por ahora- que se vaya a producir un corte en la capital.

"Hasta el momento, no debiera haber corte de suministro de agua potable. Sin embargo, la empresa (Aguas Andinas) sí ha informado que la turbiedad del Río Mapocho ha motivado el cierre de la compuerta de ingreso de agua, para efectos de potabilizar. Por lo tanto, en este minuto están comenzando a utilizar los estanques de reserva", explicó durante un punto de prensa en la comuna de Las Condes este jueves.

Dada la contingencia, "hago un llamado al uso responsable del agua: tratar de radicarlo principalmente en el consumo humano, y evitar usarla de manera innecesaria", emplazó la autoridad regional.

En paralelo, y refiriéndose puntualmente a la emergencia en Las Condes, el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, llamó a los vecinos del sector a "evitar abrir las tapas de alcantarillado que existen en el lugar para evacuar las aguas que han escurrido por las calles, porque ello podría provocar problemas en el funcionamiento de nuestra infraestructura sanitaria".

"Llamamos también a mantenerse permanentemente informados a través de nuestros canales oficiales de la compañía, ya que estaremos monitoreando esta situación", cerró.