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Las Condes: Imágenes aéreas del sector afectado por el paso del aluvión

Publicado: | Fuente: Carabineros
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Carabineros compartió imágenes aéreas del sector afectado por el paso del aluvión en el sector San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

"El polígono afectado son el Camino El Alba al norte; Avenida Plaza hasta Camino El Alba por el oriente, Quebrada Honda por el sur hasta Padre Hurtado con Apoquindo. Los aluviones bajaron por las calles Camino El Alba, General Blanche y Quebrada Honda", informó la policía uniformada.

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