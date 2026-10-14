Inundaciones en Ñuñoa: Sichel pide auxilio a mineras por capacidad de motobombas

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, hizo un llamado a las empresas mineras para que faciliten motobombas de mayor capacidad y permitan acelerar la extracción de agua desde los estacionamientos subterráneos de un edificio ubicado en San Eugenio, tras las intensas precipitaciones, el granizo y el tornado que afectaron ayer a la Región Metropolitana.

La emergencia provocó la inundación hasta el tercer subterráneo del inmueble, donde nueve vehículos resultaron afectados. Además, los residentes enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable y cortes de electricidad, debido a que las bombas del edificio quedaron inutilizadas por la inundación.

Según explicó el jefe comunal, con los equipos disponibles las labores para retirar el agua podrían extenderse por hasta siete días, por lo que solicitó la colaboración del sector minero para contar con maquinaria de mayor potencia y restablecer cuanto antes las condiciones de habitabilidad del recinto.