Post aluvión: Vulnerabilidad a robos preocupa a vecinos de San Carlos de Apoquindo

Un vecino del condominio Santa Isidora, que se vio especialmente afectado por el aluvión de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, admitió en Cooperativa que "la comunidad está preocupada" ante la posibilidad de que sufrir robos durante las labores de limpieza.

"Los vecinos están cuidando, y ayer había harta seguridad dando vuelta en el sector, lo que nos deja bastante tranquilos, pero igual estamos súper vulnerables (a posibles robos), porque las pérdidas son altas -vidrios rotos, no se puede entrar- y siempre es difícil abandonar la casa", explicó el afectado.

Esta inquietud complica todavía más la remoción de escombros, que ya es especialmente agotadora, considerando que "en las casas de algunos vecinos, el barro llega hasta los 1,70 metros: perdieron todo el primer piso (...) La mitad de mis vecinos perdió sus sillones, toda la cocina y el living comedor".

"Una vida perdida. Esto no es solo recoger barro, sino que todo lo que implica", lamentó.

Alcaldesa estima que trabajos de remoción demorarán "semanas"

Durante un punto de prensa desde el mentado condominio, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, aseveró que "los vecinos han hecho un trabajo espectacular, y quiero agradecerles a ellos y a todos los voluntarios" por su esfuerzo en este día después del desprendimiento.

"Tenemos una tarea larga, esto va a ser de largo aliento, y quiero que los vecinos lo sepan, pero el Municipio de Las Condes no los va a dejar", garantizó la jefa comunal.

Consultada sobre un plazo tentativo para el fin de los trabajos, San Martín sinceró: "La verdad, creo que vamos a estar semanas (removiendo escombros). Tras el aluvión del verano, que fue menor, nos demoramos una semana, pero esto es muchísimo más grande que lo que vivimos entonces, aunque ahora estamos con mucha más ayuda de la que tuvimos antes".

"Espero que pronto (culminen las labores), pero no quiero comprometer una fecha que no podamos cumplir", cerró la alcaldesa.