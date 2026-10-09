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Incertidumbre y desazón en el complicado día después del aluvión en San Carlos de Apoquindo

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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Trabajadores y vecinos del sector de San Carlos de Apoquindo se vieron obligados a transitar entre barro y escombros para llegar a sus respectivos destinos este viernes, en el día después del aluvión que afectó a esa zona de Las Condes.

Algunas personas que usan el transporte público manifestaron su incertidumbre al no saber si podrían llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, mientras que otras seguían tratando de limpiar sus autos después de verse arrastrados por la corriente.

Escuche las voces de los afectados por el deslizamiento en el informe del periodista Bryan Gálvez.

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